Stadtgeschichte : „Wir wollen die Buchtafel austauschen“

Bürgermeister Frank Tatzel am Amplonius-Denkmal. Er plädiert dafür, eine neue Buchtafel mit einem komplett überarbeiteten Text in Auftrag zu geben. Einen Sponsor dafür hat er schon gefunden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Fehler im Text zur Amplonius-Statue müssen korrigiert werden, sagt Rheinbergs Bürgermeister.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Amplonius-Statue und kein Ende. Seit aufgefallen ist, dass der Text auf der bronzenen Buchtafel des vom Heimatverein Rheinberg initiierten Denkmals vor der St.-Peter-Kirche fehlerhaft ist, wird, so hat es den Anschein, in Rheinberg über nichts anderes mehr diskutiert. Die RP sprach jetzt mit Bürgermeister Frank Tatzel darüber, wie es nach der Panne weitergeht.

Nun werden auch Sie für Ihre Kritik an den Kritikern kritisiert. Was sagen Sie dazu?

Tatzel Über die Möglichkeit zur Richtigstellung an dieser Stelle bedanke ich mich. Ich habe die Kritiker nicht kritisiert. Ich habe mich zur ehrenamtlichen Kulturarbeit bekannt und die in diesem Zusammenhang geäußerte Kritik an der städtischen Kulturarbeit zurückgewiesen.

Es gab auch grundsätzliche Kritik am Stellenwert Rheinbergs als Kulturstadt. Können Sie bitte einen Satz zur Einordnung sagen? Ist die Kultur in Rheinberg zu bieder?

Tatzel Dazu bitte ich schon um mehr als nur einen Satz, sonst würde ich unseren Kulturschaffenden Unrecht tun. Nein, die Kultur in Rheinberg ist nicht bieder, sie ist bunt und lebendig und sie ist vielfältig. Neben dem klassischen Schauspiel, dem Musiktheater, der Comedy und dem Kabarett sowie den Kinder-Theateraufführungen die vom Kulturamt der Stadt veranstaltet werden, finden sie die Veranstaltungen der Musikalischen Gesellschaft und des Schwarzen Adlers und das MAP-Festival. Wir feiern in diesem Jahr zum ersten Mal das Frühlingsfest und natürlich weiterhin das Stadtfest und das Kastanienfest und können vor Weihnachten den Adventsmarkt von Spektakel Rheinberg besuchen. In Rheinberg existieren etliche Laienschauspielgruppen, die mit unterschiedlichsten Stücken ihr Publikum begeistern, es gibt etliche Schützenbruderschaften und Bürgerschützenvereine, und diese Vielzahl gilt auch für den Karneval. Nicht zu vergessen sind unsere Pumpennachbarschaften die nicht nur Brauchtum bewahren, sondern auch etliche Veranstaltungen durchführen. Ich könnte diese Liste noch beliebig verlängern, aber vor dem Hintergrund dieser Vielfalt erinnere ich nur noch an ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“ – Faust I, Vers 97.