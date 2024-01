Runder Geburtstag in Rheinberg Der Bürgermeister wird närrische 60 Jahre alt

Wir befinden uns mitten in der Karnevalszeit, und da erleben und treffen die Rheinbergerinnen und Rheinberger ihren Bürgermeister bei vielen närrischen Veranstaltungen. So wie er im vergangenen Jahr bei fast allen Schützenfesten mitfeierte, so lautet sein Ziel jetzt, bei möglichst allen Rheinberger Karnevalsvereinen aufzutauchen. In der ersten Büttensitzung der Rhinberkse Jonges hatte Dietmar Heyde schon reichlich Gelegenheit, über Witze zu lachen, die über ihn gemacht wurden. Am Wochenende ist er in der närrischen Arena in Millingen dabei.