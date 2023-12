Planung für das Messe-Areal in Rheinberg Bürgerinitiative kritisiert Vorgehen der Stadt

Das Vorgehen der Verwaltung habe seiner Beobachtung nach bei den Fraktionen „erhebliche Verunsicherung“ verursacht und widerspreche dem Neutralitätsgebot der Verwaltung. „Was die Fraktionen vorgebracht haben, waren alles valide Punkte und in einem so komplexen Projekt dringend zu klären“, sagt das Bima-Mitglied. „Wenn diese Beschlussvorlage so verabschiedet wird, ist man dem Investor und dessen weiterem Vorgehen hilflos ausgeliefert und hat keinerlei Druckmittel mehr. Wenn dem Investor dieses Projekt doch so wichtig ist und er nicht mal zu den minimalsten und einfach zu realisierenden Zugeständnissen bereit ist, wie 50 Meter Abstand, eine Begrenzung der Hallenhöhe zum Wohngebiet und feste Kostenzusagen gegenüber der Stadt zu Verkehrsmaßnahmen, was wird dann passieren, wenn die Änderung des Flächennutzungsplans abgesegnet ist? Es ist zu befürchten, dass der Investor dann sein Ding durchzieht, ohne weitere Kompromisse zu schließen.“