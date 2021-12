Stadtentwicklung in Rheinberg : Bürgerinitiative hofft auf Konzept für Pulverturm-Schule

Rheinberg Die Rheinberger Bürgerinitiative Rund um den Pulverturm ist froh, dass der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres die Erweiterung des Amplonius-Gymnasiums ohne zusätzliche Räume für die Volkshochschule beschlossen hat.

Die Rheinberger Bürgerinitiative Rund um den Pulverturm ist froh, dass der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres die Erweiterung des Amplonius-Gymnasiums ohne zusätzliche Räume für die Volkshochschule beschlossen hat (wir berichteten). Für die VHS, so glaubt die Pulverturm-Initiative, wäre die alte Montessori-Schule ein „optimaler Standort als ein Baustein für das neue Nutzungskonzept“.

Wie mehrfach berichtet, befürwortet auch die Pulverturm-Initiative den Erhalt des alten Schulgebäudes in ihrer Nachbarschaft und die Nutzung als ein sozial-kulturelles Zentrum. Da habe die Nachricht von den Plänen der Stadtverwaltung, die Schule am Pulverturm verkaufen zu wollen, die Anwohner bewegt. Diese Information sei „vor einigen Wochen aus heiterem Himmel eingeschlagen“. In der Folge habe die Initiative alle Hebel in Bewegung gesetzt, „um diese erneute Fehlentwicklung zu stoppen und darauf hinzuwirken, dass das Schulgebäude nach Auszug der Europaschule einer Nutzung zugeführt wird, die allen Rheinberger und Rheinbergerinnen zugute kommt und die das gesamte Stadtburgareal auch in der Zukunft als Treffpunkt und zentralen historischen Ort in der Innenstadt erlebbar macht“. Ein Verkauf der Schule käme für die Pulverturm-Initiatoren „dem Verkauf des letzten städtischen Tafelsilbers gleich, nur um kurzfristig Haushaltslöcher zu stopfen“. Umso mehr habe man sich über den im Rat der Stadt mehrheitlich gefassten Beschluss gefreut. Es war unter anderem beschlossen worden, bis Ende 2022 zu einer Lösung zu kommen, wie es nun weitergehen solle mit dem Gebäude.