Nahverkehr im Rheinberger Norden : Bürgerbus soll bald in Borth halten

Borth/Menzelen Der Bürgerbusverein für Menzelen und Bönning-Rill will seine Linie auf Rheinberg ausweiten. Bald soll auch Borth angebunden werden. Die Stadt befürwortet das, muss aber noch die Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf abwarten.

„Wir hatten uns zum damaligen Zeitpunkt positiv geäußert“, so die Stadt. In der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses am 26. November 2019 sei die Politik entsprechend informiert worden. Der Bürgerbusverein Menzelen-Bönning-Rill plant, aus Alpen kommend den Ortsteil Borth über die Drüpter Straße und die Straßen Douffsteg, Im Eschenholz, Am Kolkerhof, Borther Straße und Weseler Straße anzubinden. Neue Haltestellen sind dabei nach derzeitigem Stand am Douffsteg und Am Kolkerhof (bei Edeka Luft) vorgesehen. An der Haltestelle Borth Kirche ist die Verknüpfung mit dem Rheinberger Bürgerbus angestrebt. Die Niag als zuständiger Verkehrsbetrieb hat die Strecke bereits geprüft und für machbar angesehen.