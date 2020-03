Stadtverwaltung Rheinberg : Bürgerbüro geschlossen, Veranstaltungen abgesagt

Rheinberg Die Stadt Rheinberg weist daraufhin, wie sie die Verbreitung des Coronavirus eindämmen will. Folgendes ist geplant: Das Bürgerbüro ist ab Montag, 16. März, grundsätzlich für den allgemeinen Betrieb geschlossen.

Termine können telefonisch unter der Nummer 02843 171-350 vereinbart werden. Wie bereits gemeldet, werden Veranstaltungen in der Stadthalle Rheinberg vorerst bis einschließlich zum 19. April (Ende der Osterferien) abgesagt. Die Stadt Rheinberg hat sich dazu entschlossen, vorsorglich auch die Veranstaltungen unter 1000 Besuchern in der Stadthalle vorerst abzusagen.

Auch das Frühlingsfest in der Innenstadt und der verkaufsoffene Sonntag der Rheinberger Werbegemeinschaft am 29. März wurden abgesagt. „Wir haben Verständnis für die Absage“, so Ulrike Brechwald, Vorsitzende der Rheinberger Werbegemeinschaft. „Allerdings wäre es schön, wenn man als Ersatz im zweiten Halbjahr ein anderes Event mit verkaufsoffenem Sonntag stattfinden lassen könnte.“ Bürgermeister Frank Tatzel kann diesen Wunsch gut verstehen. „Der Erlass des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat keine Befristung. Ein zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag im Rahmen einer anderen Veranstaltung, bedarf jedoch der politischen Zustimmung.“