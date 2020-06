Kommunalpolitik : FDP wirbt für digitales Stadthaus

Rheinberg Eine Bürgerbefragung dazu ist Teil einer Kampagne der Ortspartei im Kommunalwahlkampf. Rainer Mull, Bürgermeisterkandidat der Rheinberger Liberalen, berichtet von seinen Erfahrungen.

„Viele denken bei Digitalisierung direkt an massive Personalkürzungen oder den Wegfall persönlicher Gespräche mit der Stadt – das kann keiner wirklich wollen“, meint Ralf Vogel – Vorsitzender der FDP. In ihrem Programm für die Kommunalwahl regen die Liberalen nun an, wie eine digitalisierte Verwaltung ihrer Ansicht nach aussehen könnte. Eine Idee: Das Bürgerbüro in den eigenen vier Wänden. Demnach soll allen Rheinbergern ein digitales Bürgerkonto zur Verfügung stehen, bei dem Anträge online ausgefüllt werden können. Um dieses Thema geht es auch am 19. Juni bei einem papierlosen Informationsstand auf dem Marktplatz. Die nächste digitale Bürgersprechstunde ist am Donnerstag, 18. Juni. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich unter rainer.mull@fdp-rheinberg.de melden.