Vandalismus in Rheinberg : Bücherschrank am Gymnasium zerstört

Rheinberg Ein erst vor wenigen Woichen auf dem Schulhof des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums aufgestallter Bücherschrank ist zerstört worden. Die Schule erstattet Anzeige.

Erst im Februar hatte das Amplonius-Gymnasium in Rheinberg einen vom Förderverein der Schule für knapp 1000 Euro angeschafften Bücherschrank auf dem Schulhof aufgestellt. Jetzt sind an dem blauen, an eine Telefonzelle erinnernden Metallschrank die Scheiben eingeschlagen worden. Das teilte Schulleiter Marcus Padtberg am Donnerstag mit. „Ich war sehr zuversichtlich, dass das Angebot eine Bereicherung darstellt und dass mit dem Schrank pfleglich umgegangen wird“, sagte er. Die Förderung des Lesens spielt im Schulprogramm eine wichtige Rolle.