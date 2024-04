Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Budbergerin im Rennen um Titel als Engagement-Botschafterin

In Kleingruppen werden Projekte in Angriff genommen, die Budberg noch lebenswerter machen und die Dorfidentität steigern sollen. Dabei geht es beispielsweise um die Aufwertung des Marienplatzes, die Ertüchtigung von Spazierwegen, das Angebot von Energieberatung und den Einsatz von Lotsen an der Grundschule. Die parteipolitisch und konfessionell unabhängige Initiative steht für die Umsetzung ihrer Ideen in engem Kontakt mit Politik und Verwaltung in Rheinberg.