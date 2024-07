Verkehrswende in Rheinberg Budberger wollen Verkehrsberuhigung auf der Rheinberger Straße

Irgendwann hatte Yvonne Herzig den Kaffee auf und sie beschloss zu handeln. „Ich betreibe an der Rheinberger Straße in Budberg einen Fußpflegesalon“, erzählt sie. „Vor meinem Geschäft befinden sich öffentliche Parkbuchten. In der letzten Zeit ist es häufiger vorgekommen, dass dort Außenspiegel von abgestellten Wagen abgefahren wurden. Letztens erst der Spiegel einer Kundin. Dann hat es mein korrekt in der Parkbucht abgestelltes Auto so schwer erwischt, dass es nicht mehr verkehrstauglich ist.“