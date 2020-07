Wegen der Corona-Pandemie : Weihnachtsmarkt in Budberg fällt in diesem Jahr aus

Weihnachtsmarkt in Budberg fällt in diesem Jahr aus

Der Kirchenchor ist gern gesehener Gast in Budberg. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg-Budberg Der Niederrheinische Weihnachtsmarkt Budberg hat eine lange Tradition. Er sollte im Dezember zum 38. Mal in Folge stattfinden. Nun haben die Veranstalter entschieden, ihn wegen Corona einmal ausfallen zu lassen.

Zum 38. Mal sollte der Budberger Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende stattfinden. Doch jetzt wurde entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Zu vage und zu ungewiss sei die Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, teilen die Veranstalter mit.

Der Niederrheinische Weihnachtsmarkt in Budberg ist beliebt. Die Verkaufshütten aufzubauen mit einer vorgegebenen Wegführung, das hatten sich die Organisatoren schon vorstellen können. Probleme sahen sie jedoch bei der Gestaltung des Beiprogramms, mit Chören und Orchestern auf der Bühne und mit einem mit Menschen gut gefüllten Schulhof der Budberger Lindenschule bei der Märchenstunde für die Kinder und bei der Glühweinparty. Ohne diese Programmpunkte würde der Weihnachtsmarkt seinen Charme verlieren.

Die ehrenamtlichen Verantwortlichen sahen sich derzeit außer Stande, die bis Ende Oktober geltenden Sicherheitsverordnungen und Einschränkungen verantwortungsvoll zu garantieren und entschieden sich dafür, den Markt abzusagen. Stattdessen soll es in Budberg kleinere Aktionen in der Vorweihnachtszeit geben, um den Weihnachtsmarkt nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen.