Bürgerinitiative in Rheinberg Budberger kämpfen für Tempo 30

In keinem anderen Stadtteil sind die Bemühungen, Rheinberg zu einer nachhaltigen Kommune zu machen und die vom Rat beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie mit Leben zu füllen, so weit gediehen wie in Budberg. Dort hat sich im vergangenen Jahr eine Zukunftsinitiative Budberg auf den Weg gemacht. Vier Arbeitsgruppen haben sich bisher herausgebildet, deren Mitglieder mit Engagement an den von ihnen selbst gewählten Themen arbeiten.