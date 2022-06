Franz und Marion Brucksch sind 50 Jahre verheiratet : Budberger Paar feiert Goldhochzeit

Ortsvorsteherin Martina Nürenberg (l.) gratuliert Franz und Marion Brucksch aus Budberg zur Goldhochzei. Foto: Stadt Rheinberg

Budberg Während eines Kurzschlusses sprang bei Marion und Franz Brucksch der Funke über.

Freunden ist es zu verdanken, dass für Marion Brucksch (geborene Schumacher) und Franz Brucksch 1968 beim Eversaeler Schützenfest eine neue Zeitrechnung begann. Immer wieder liefen sie sich damals über den Weg. Franz Brucksch war Mitglied einer kleinen Moped-Gang und machte bei Marion Eindruck. Beide engagierten sich im Jugendrotkreuz. Bei Partys und einer Ferienfreizeit in Tirol lernten sich die beiden besser kennen. Marion absolvierte eine Ausbildung zur Kaufmännischen Angestellten. Franz entschied sich für eine handwerkliche Lehre als Starkstromelektriker. Als Franz wegen eines Kurzschlusses im Wasserboiler bei den Eltern von Marion als Elektriker zu Hilfe geholt wurde, sprang der sprichwörtliche Funke über. Es war endgültig um die beiden geschehen. Am 23. Juni 1972 gab sich das Paar das Ja-Wort, vor 50 Jahren also. Ein tolles Fest wurde gefeiert. Jetzt können die beiden ihre Goldene Hochzeit feiern.

Bevor sich Marion und Franz Brucksch endgültig in Rheinberg niederließen, lebten sie zunächst in Eversael, zeitweilig auch in Wesel. Marion Brucksch fand nach ihrer Ausbildung verschiedene Anstellungen im kaufmännischen Bereich und wagte irgendwann den Sprung in die Selbstständigkeit. Zunächst mit einem Imbiss und dann mit einer Lotto-Annahmestelle mit Tabak- und Zeitschriftenhandel. 1974 wurde Tochter Tanja geboren. Das Glück komplett machte dann Töchterchen Stephanie im Jahr 1977. Marion Brucksch legte eine berufliche Pause ein, vor drei Jahren ging sie in den Ruhestand. Franz Brucksch absolvierte noch eine Ausbildung zum Wagenmeister bei der Bundesbahn. 1976 wurde dieser Berufsweg allerdings durch einen Autounfall gestoppt. Aber Franz ließ sich nicht unterkriegen und fand sein Glück im Handel, wo er bis zum Bezirksleiter im Elektro-/Sanitär-/Baumarktsektor aufstieg. Er ging 2015 in Rente.

Das Ehrenamt hat für die Eheleute Brucksch einen hohen Stellenwert. Beide engagieren sich beim Deutschen Roten Kreuz. Marion seit 50, Franz seit 60 Jahren. Bei Übungen, Einsätzen, im Vorstand und Blutspendeterminen sind sie eine große Stütze. Franz Brucksch hat heute immer noch das Amt des Blutspende-Beauftragten beim DRK-Stadtverband Rheinberg inne.

Reisen, lesen, Gartenarbeit, das sind die Hobbys der Goldjubilare. Franz Brucksch gehörte 1983 zu dem Kreis, der fortan den „Budberger Weihnachtsmarkt organisierte.

Mittlerweile ist die Familie auch größer geworden: Dank der Partner der Töchter, Christian und Björn, kamen auch die beiden Enkelkinder Julia und Jonas in die Familie und bereichern das Leben des Goldhochzeitspaares sehr. Das Paar freut sich, gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn ihre Goldene Hochzeit feiern zu können. Am Samstag, 25. Juni, um 16 Uhr, findet dazu ein Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Budberg statt.

(up)