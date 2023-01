Kultur in Rheinberg Bürgerhaus wird zur kulturellen Nische

Einmal im Jahr trifft sich der Vorstandskreis des Bürgerhaus-Vereins und schaut, was an Bewerbungen eingegangen ist und was man davon auf die Bühne im ehemaligen Feuerwehrhäuschen am Budberger Sportplatz bringen kann. „Von den Künstlern, die in die engere Wahl kommen, schauen wir uns Videos oder Live-Auftritte an“, sagt Vereinsvorsitzender Peter Houcken. Dann schwingt sich Klaus Lorenz ans Telefon, ruft die Künstler direkt oder ihre Agenturen an und verhandelt über Termine und Gagen.