Einzelhandel in Rheinberg Budberger Blümchen hat ab Oktober eine neue Inhaberin

Am Samstag wird sie zum letzten Mal in ihrem Ladenlokal stehen, in dem sie unzählige nette Kunden bedient hat und wo sie Schnitt- und Topfblumen, aber auch Accessoires und Deko-Artikel verkauft hat. „Es fällt mir nicht leicht“, so die 52-Jährige. „Jedes Mal, wenn sich Kunden von mir verabschieden, kommen mir gleich die Tränen.“ Nicole Krämer-Maas will sich beruflich noch einmal verändern. Was genau sie künftig machen will, weiß sie noch nicht „Aber irgendwas wird sich schon finden“, sagt sie.