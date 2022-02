Einzelhandel in Rheinberg : Buchhandlung zieht 2023 um

Rheinberg Petra und Klaus Neumann mieten das frühere Schlecker-Lokal an der Gelderstraße. Künftig wird das Geschäft „Neumanns Buchhandlung“ heißen.

Petra und Klaus Neumann werden mit ihrer Rheinberger Buchhandlung umziehen. Das bestätigte Klaus Neumann. „Wir ziehen in das ehemalige Schlecker-Lokal an der Gelderstraße“, sagte der Inhaber. „Aber das dauert noch. Der Umzug wird wohl erst im Januar nächsten Jahres stattfinden.“ Der Mietvertrag laufe noch bis Mitte 2023. Ulrich Rust hatte das Wohn- und Geschäftshaus Gelderstraße 12-14 mit dem historischen Namen „Goldener Spiegel“ im Jahr 2015 gekauft und grundlegend saniert. Das Geschäftslokal im Erdgeschoss ist vorbereitet, steht aber nach wie vor leer. Rust sagte damals, er wolle etwa die Gestaltung einer Fassade einem Mieter überlassen, wenn der gefunden sei. Das scheint jetzt gelungen zu sein.

Petra und Klaus Neumann haben die traditionsreiche Buchhandlung am Holzmarkt 2000 von Ria Schiffer übernommen, die damals in den Ruhestand ging. Nun habe man sich für kleinere Geschäftsräume entschieden. „Unser jetziges Geschäft ist sehr groß und dementsprechend hoch sind auch die Nebenkosten“, so Klaus Neumann.

An der Gelderstraße stehen der Buchhandlung rund 200 Quadratmeter barrierefreie Fläche zur Verfügung. Künftig werde das Geschäft unter dem Namen „Neumanns Buchhandlung“ laufen. Vom Angebot und von der Ausrichtung her werde sich nicht viel ändern – mit einer Ausnahme: „Den Schul- und Bürobedarf werden wir aufgeben“, so Neumann. Die sieben Mitarbeiter werden neben Büchern auch Deko-Artikel verkaufen. „Wir wechseln zwar unseren Standort, aber für uns war immer klar, dass wir in Rheinberg bleiben wollen“, so die Inhaber.