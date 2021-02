Corona-Kontrollen in Rheinberg : Buchhändlerin ärgert sich über das Ordnungsamt

Rheinberg Petra Neumann von der Buchhandlung Schiffer/Neumann am Holzmarkt in Rheinberg ist aufgebracht. „Ich bin fassungslos und ärgere mich maßlos über das Verhalten einiger Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes“, sagt die Geschäftsfrau.

Petra Neumann von der Buchhandlung Schiffer/Neumann am Holzmarkt in Rheinberg ist aufgebracht. „Ich bin fassungslos und ärgere mich maßlos über das Verhalten einiger Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes“, sagt die Geschäftsfrau. Zudem habe sie keinerlei Verständnis dafür, auch noch denunziert zu werden. Schon mehrfach seien offenbar anonyme Hinweise bei der Stadt eingegangen, dass die Buchhandlung sich nicht an die Corona-Regeln halte. „Das stimmt aber nicht, wir beachten die Vorgaben sehr genau“, so Petra Neumann, die auf die durch die Pandemie und den Lockdown sehr schwierige Situation für die Geschäftsleute hinweist. Petra Neumann: „Wir dürfen bestimmte Waren an der Tür verkaufen, wenn sie vorher bestellt worden sind. Dazu haben wir einen Tisch in den Eingang gestellt, es darf immer nur ein Kunde vortreten, es besteht Abstands- und Maskenpflicht und es muss alles, was wir rausgeben, verpackt sein. Daran halten wir uns immer.“