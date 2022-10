Rheinberger Stadtgeschichte : Häusernamen-Buch wieder erhältlich

Werner Kehrmann hat mehr als 100 alte Häusernamen ausfindig gemacht und erzählt in seinem Buch Hintergründe dazu. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Das erstmals 2018 erschienene Buch „Geschichten hinter den Fassaden historische Häusernamen in Rheinbergs Innenstadt“ von Werner Kehrmann geht in überarbeiteter Form in die dritte Auflage.

Das Buch „Geschichten hinter den Fassaden – historische Häusernamen in Rheinbergs Innenstadt“ von Werner Kehrmann wird weiterhin gut nachgefragt. Der Rheinberger Hobby-Historiker gibt jetzt eine dritte Auflage (Foto: Kehrmann) heraus.

„Die historische Vergangenheit der Stadt Rheinberg bietet ein enormes Potenzial“, so Kehrmann. „Trotz der vielen Kriege im 16., 17. und 18. Jahrhundert mit einer starken Zerstörungskraft für die Stadt liegen immer noch große Mengen an schriftlichen Quellen in den Archiven.“ Zu den wichtigen geschichtlichen Grundinformationen zählen für ihn die „Historischen Häusernamen in Rheinbergs Innenstadt“. Die im Buch abgedruckten Details zu den einzelnen Gebäuden führten zu einem schnellen Ausverkauf der ersten und zweiten Auflage. Bedingt durch eine anhaltende starke Nachfrage liegt jetzt eine dritte Auflage mit neueren Forschungsergebnissen vor.

So sieht das Buch aus. Foto: Werner Kehrmann

Vor rund sieben Jahren begann Kehrmann damit, die historischen Häusernamen systematisch aufzuarbeiten, und griff dabei auch auf frühere Recherchen zurück, die der damalige Bürgermeister Schmitz 1883 und der spätere stellvertretende Stadtdirektor Heinz Janssen 1995 vornahmen. 2018 erschien das Buch. Rund 110 alte Namen sind wieder bekannt, darunter „In der verkehrten Welt“, „Im roten Pferd“ oder „In der Stadt Amstgerdam“. Eine Reihe von Hauseigentümern hat die Namen inzwischen an den Fassaden angebracht.

Angeboten wird das Buch im Stadtarchiv Rheinberg zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag von 13 bis 16 Uhr. Außerdem nach telefonischer Absprache unter 02843 171349 zu einem Preis von sieben Euro. Zusätzlich können über den Postversand Bestellungen direkt über den Autor bezogen werden. Hier gilt für Bestellungen die Mailadresse Werner.Kehrmann@web.de

