Vogelschießen beim Bürgerschützenverein Eversael feiert Kaiser Heinz Marx

Bei dem Anlass entsprechendem Kaiserwetter kamen die Bürgerschützen zum zweiten Kaiserschießen ihrer Geschichte zusammen. Die Eversaelerinnen und Eversaeler konnten es sich dank Cafeteria, Getränkewagen und Imbissbude gut gehen lassen. Für die kleinen Besucher wurde ein Kinderprogramm angeboten. Zunächst stand das Preisschießen an. 50 Schützinnen und Schützen haben am frühen Nachmittag ihre Zielsicherheit mit Treffern auf Kopf, linken und rechten Flügel, Zepter und Reichsapfel unter Beweis stellen können. Den 1. Preis (Kopf) sicherte sich die noch bis 2024 amtierende Königin Anne Harting mit dem 51. Schuss. Der 2. Preis (linker Flügel) ging mit dem 47. Schuss an den bis dato amtierenden Kaiser, Björn Angerhausen. Michael Louven sicherte sich mit dem 30. Schuss den 3. Preis (rechter Flügel). Christian May, Minister im amtierenden Schützenthron, ergatterte mit dem 22. Schuss das Zepter, und der stellvertretende Vorsitzende des BSV, Uwe Sieffert, hat mit dem 14. Schuss den Reichsapfel für sich gewonnen.