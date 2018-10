Rheinberg: Brunnen am Ossenberger Sportcenter neu gestaltet

Ossenberg Die Grünfläche an der Ecke Kapellenfeldstraße/Landwehrstraße wurde vom Heimatverein Herrlichkeit gemeinsam mit Mitgliedern der Initiative „Rheinberg summt“ mit mehr als 200 Gräsern, Blumen und Stauden so umgestaltet, dass es jetzt rund ums Jahr blühende Pflanzen und damit ausreichend Nahrung für Insekten gibt.

So wurde das Brunnengelände mit seinen Sitzgruppen ökologisch aufgewertet und zu einem für Menschen und Insekten gleichermaßen attraktiven Ort in Ossenberg verändert. Der Heimatverein kümmert sich seit Jahren um die Pflege und Hobbyimker Wolfgang Gessner hatte die Idee zur Neubepflanzung und kontaktierte den Vorstand des Heimatvereins, der sofort Feuer und Flamme war, zumal die Pflanzen vom Regionalverband Ruhr zur Verfügung gestellt wurden und so keine Kosten auf den Verein zugekommen sind. Schon vorher hatten Mitglieder des Heimatvereins zusammen mit Gessner notwendige Vorarbeiten geleistet, so dass die Pflanzaktion schnell beendet war.