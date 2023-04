Im Rheinberger St.-Thekla-Altenheim Briefumschlag mit verdächtiger Substanz löst Großalarm aus

Einen sogenannten Gefahrgut-Großeinsatz gab es am Freitagnachmittag im Rheinberger Thekla-Altenheim am Stadtpark: Mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und der Inovyn-Werkfeuerwehr sowie die Polizei rückten zu der Pflegeeinrichtung aus. Dort war in einem Patientenzimmer ein Briefumschlag gefunden worden, in dem sich eine nicht auf Anhieb zu definierende Substanz befunden haben soll.