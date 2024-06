Feuerwehreinsatz in Rheinberg Brennendes Auto in Millingen gelöscht

Die Feuerwehr Rheinberg ist am Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr zu einem Brandeinsatz nach Millingen gerufen worden. Dort brenne ein Auto, hieß es. Und tatsächlich: Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, stand ein an der Alpener Straße abgestellter Wagen mit Bottroper Kennzeichen in Vollbrand. Schnell sei das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden, teilte die Freiwillige Feuerwehr mit. Auch der Rettungsdienst, die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Rheinberg waren im Einsatz. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Alpener Straße zwischen der Einmündung Vittenbergstraße und dem Kreisverkehr Saalhoffer Straße gesperrt.