Kindertheater in Rheinberg : Bremer Stadtmusikanten in der Stadthalle

Grimms Märchen wird am 4. Oktober in der Stadthalle Rheinberg aufgeführt. Foto: Volker Beushausen

Rheinberg In der Stadthalle Rheinberg gibt es am Montag, 4. Oktober, um 16 Uhr, Kindertheater mit „Grimms Märchenzeit“. Gespielt wird die Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn.

In der Stadthalle Rheinberg gibt es am Montag, 4. Oktober, um 16 Uhr, Kindertheater mit „Grimms Märchenzeit“. Karten für die Veranstaltung zum Vorverkaufspreis von sieben Euro sind im Kulturbüro der Stadt Rheinberg erhältlich unter der Telefonnummer 02843 171-271, in Zimmer 15 im Erdgeschoss des Stadthauses oder auch online zum Selbstausdrucken (www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Eine Tageskasse gibt es nicht. Voraussetzung für den Einlass ist die Erfüllung der 3G-Regel. Bis zum 16. Lebensjahr gelten alle Kinder als getestet.