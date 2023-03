Landgericht verurteilt Rheinberger Brechstangen-Schläger muss dauerhaft in die Psychiatrie

Ein 58-jähriger Mann aus Rheinberg wird dauerhaft und unbefristet in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das hat die auswärtige Strafkammer des Landgerichts in Moers in einem Sicherungsverfahren beschlossen. An Stelle der Anklageschrift tritt im Sicherungsverfahren eine Antragsschrift der Staatsanwaltschaft. Die Antragsschrift muss die konkrete Maßregel benennen, die die Staatsanwaltschaft gegen den Täter zu verhängen anstrebt, ohne dass das Gericht an die Verhängung der beantragten Maßregel gebunden ist. Es sei jetzt ein Urteil gesprochen, aber keine Strafe verhängt worden, weil der Mann schuldunfähig sei, sagte Richter Alexander Lembke vom Landgericht Kleve.