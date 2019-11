Karneval : Borther Prinzenpaar in Amt und Würden

Prinz Friedhelm Timp (2.v.r.) und Prinzessin Michaela Gärtner (3.v.r.) mit (v.l.) Sandra Oosterdyk, Karl Baumann und ganz rechts Andrea Bongers. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg-Borth Mit einem kräftigen „Borth Helau“ stellten Friedhelm Timp und Michaela Gärtner die Weichen für die Session.

Traditionell wird in Borth am ersten November-Wochenende das Prinzenpaar in Amt und Würden gehoben. Bewährt haben sich für die erste karnevalistische Amtshandlung die Räumlichkeiten der Montessori-Schule in Borth. So zog auch diesmal der Elferrat der 1. Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Borth ein, begleitet von den Tanzabteilungen, den befreundeten Karnevalsvereinen, Bruderschaften, Möhnen sowie Gästen aus dem Umland.

Das närrisch gestimmte Volk beobachtete vom Rande aus das Geschehen mit Reden und Tanzdarbietungen. Vorfreude auf die kurze Session machte sich breit, auch wenn das erste Helau noch ein wenig zaghaft klang. Das Borther Narrenland ist seit Sonntag in fester Hand und steht mit dem Prinzenpaar Friedhelm Timp und seiner Prinzessin Michaela Gärtner, den Adjutanten Karl Baumann, Andrea Bongers und Sandra Oosterdyk auf der sicheren Seite der Session. Begleitet wird das Prinzenpaar von Kinderprinzessin Julia Bongers. Thorsten Bongers, Vorsitzender der Rot-Weißen, freute sich, die Machtinsignien an das Prinzenpaar zu überreichen.

Info Büttensitzung findet am 22. Februar statt Termine Zum zweiten Mal hat die KG Rot-Weiß Borth ein Prinzenpaar. Höhepunkt des Karnevals ist der Rosenmontag am 24. Februar. Die Büttensitzung findet am Samstag, 22. Februar, statt.

Friedhelm und Michaela haben ab sofort das Sagen. Ihren Weg in die Narretei verrieten sie gemeinsam in Reimform. Dabei ist Friedhelm Timp in der Narrenschar kein Unbekannter, sondern jemand, der den närrischen Bazillus in sich trägt. Bereits in der Session 2008/2009 übernahm der heute 61-Jährige das Prinzenamt, kennt sich in den Gepflogenheiten aus und wird mit Prinzessin Michaela die Rot-Weißen vertreten. Wiederholungstäter sagen die einen, Spaß an der Freude die anderen. Bei Friedhelm Timp verbindet sich beides und beschert den Borther die eher rare Konstellation eines Prinzenpaares, wie der Blick in die Chronik verrät.