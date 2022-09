Schützentradition in Rheinberg : Königliche Kutschfahrt

Schützentradition in Rheinberg

Borth - Parade fŸr das neue Kšnigspaar vor dem gesamten SchŸtzenverein An- und Abfahrt in einer sehr geschmackvollen Pferdkutsche RP - Foto : Armin Fischer (arfi) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer (arfi)

Borth Der neue Schützenkönig der Schützenbruderschaft St. Evermarus Borth 1724 heißt Thomas Stolze. Er hatte sich am zurückliegenden Wochenende gegen seinen Mitbewerber Michael Susen im Finale durchgesetzt und seine Frau Marion zur König gemacht.

Der neue Schützenkönig der Schützenbruderschaft St. Evermarus Borth 1724, Thomas Stolze, und seine Königin Marion haben sich am Dienstagabend in der edlen Pferdekutsche dem Schützenvolk präsentiert. Begleitet wurden sie bei der Parade auf der Pastor-Wilden-Straße mit dem Fahnenschwenken am alten Borther Rathaus vom Throngefolge mit den Paaren Christoph und Nikola van Bonn, Michael und Manuela Susen, Jens und Yvonne Henrichs, Stefan und Nadine Lisken sowie Mathias und Alina Rosendahl. Anschließend klang das Fest der Borther Bruderschaft mit traditionellen Krönungsball aus.

bp/RP-Foto: Fischer