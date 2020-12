Kindertagesstätte in Borth : Aus Notbetreuung eine Tugend gemacht

Rheinberg Das Team der katholischen Kindertagesstätte St. Evermarus Borth hat sich auf die Folgen der Corona-Pandemie eingestellt. Wenn es sich nicht anders machen lässt, findet die Betreuung auch mit digitalen Hilfsmitteln statt.

Die Notbetreuung in der Borther Kita, die zur katholischen Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg gehört, läuft bis zum 22. Dezember und wird am 4. Januar wieder aufgenommen. „Dann warten wir die Entscheidungen der Regierung am 10. Januar ab“, sagt Anna Cwalina. Die 43-Jährige, die die Kindertagesstätte St. Evermarus an der Borther Straße seit einem Jahr leitet, sieht den kommenden Lockdown-Wochen nach der Weihnachtspause gelassen entgegen. „Wir sind gut aufgestellt“, ist sie überzeugt und kann der ersten Lockdown-Phase rückblickend sogar einen positiven Aspekt abgewinnen.

Damals sei die Kita von der „Stilllegung“ überrascht worden. Wie der sprichwörtliche Wurf ins kalte Wasser. Aber man habe schnell schwimmen gelernt. Nicht zuletzt, weil der Träger mit der Bereitstellung der Technik rasch reagiert hat, konnte damals umgehend eine digitale „Betreuung“ angeboten werden: Es wurden für die Kinder Videos produziert, in denen die Erzieherinnen Märchen vorgelesen oder Kasperle-Theater gespielt haben, in denen gesungen wurde oder der Stuhlkreis abgehalten wurde. Auf diese Weise haben die Kleinen den Kontakt zu den ihnen vertrauten Personen gehalten, die Eltern wurden entlastet. Selbst Elternratssitzungen fanden online statt. „Um auch die technische Seite zu stemmen, haben wir anfänglich unsere Familien eingebunden“, erinnert sich Anna Cwalina mit Schmunzeln. Doch mittlerweile habe sich ihr Team die wichtigen Fähigkeiten angeeignet. Und das kreative Potenzial, das Corona zutage gefördert hat, sei enorm. „Da wollen wir in den kommenden Wochen weitermachen“, so die Kita-Leiterin.

Auch wenn die vergangenen Monate Kraft gekostet und an den Nerven gezehrt haben – allein die Umsetzung des Hygienekonzepts sei enorm zeit- und arbeitsaufwändig – hat das komplette Team den Kindern ein Stück Normalität in der Krisenzeit geboten. Zu St. Martin hat das Team Weckmänner, zu Nikolaus Plätzchen gebacken. „Nachts kam der Nikolaus in die Kita, um alle Socken einzusammeln, die dann am nächsten Tag gefüllt wieder in der Kita hingen“, erzählt Anna Cwalina augenzwinkernd. Nur der zurückgelassene Glitzerstaub habe den heimlichen Besuch vom Nikolaus verraten. „Es ist etwas Wahres dran – man wächst mit seinen Aufgaben“, freut sich Anna Cwalina über das, was ihr Team in den letzten Krisenmonaten geleistet hat. Und auch die Eltern haben großen Anteil daran. Es sei ein stets respekt- und verständnisvolles Miteinander gewesen. Transparenz war Cwalina im Umgang wichtig. „Wir haben unsere Informationen immer sofort an die Eltern weitergeleitet und Entscheidungen klar kommuniziert“, so die Kita-Leiterin. Darauf können sich die Eltern auch in den kommenden Wochen verlassen.