Warnhinweis für Rheinberg Bombenfund in Vierbaum – es wird großflächig evakuiert

Im geplanten Neubaugebiet an der Schwester-Consolatis-Straße nahe der Gaststätte Schwarzer Adler an der Baerler Straße in Vierbaum ist am Dienstagnachmittag bei Erdarbeiten eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Damit der Kampfmittelräumdienst sie voraussichtlich zwischen 18 und 19 Uhr entschärfen kann, muss im Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Seit 15 Uhr wird der genannte Bereich geräumt. Ganz grob: Betroffen sind weite Teile von Vierbaum, Orsoyerberg und Lohmühle bis zum Lohheider See.