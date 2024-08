Großeinsatz mit Evakuierung in Rheinberg Bombenentschärfung in Vierbaum lief reibungslos

Die Entschärfung einer Zehn-Zehnter-Bombe am Dienstag in Vierbaum lief reibungslos. Allerdings machte das Wetter den Einsatzkräften das Leben nicht leichter. Erst herrschte eine Bullenhitze von 35 Grad, später zog ein Sturm auf. Ein Gewitter musste Tim Hoferichter vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abwarten. So dauerte es bis 20.30 Uhr, bis er die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Baugrundstück an der Schwester-Consolatis-Straße unschädlich gemacht hatte.