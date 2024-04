Fünf-Zentner-Bombe in Borth Bombenentschärfung mit Chorgesang für die Evakuierten

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe, die der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Donnerstagnachmittag bei Sondierungsarbeiten in Borth auf dem Sportplatz am Mittelweg gefunden hatte, ist gegen 20.30 Uhr ohne Komplikationen entschärft worden. Das bestätigte das Ordnungsamt der Stadt. Es handelte sich um eine US-amerikanische Fünf-Zentner-Bombe, die vor dem Abwurf nicht entsichert worden war. Sie lag rund drei Meter tief in der Erde. Experte Uwe Palmroth von der Bezirksregierung Düsseldorf machte beide Zünder unschädlich. Die Bombe wurde später in einen Zerlegungsbetrieb gefahren. Der Kampfmittelräumdienst untersucht das Gelände im Zuge eines Bauvorhabens: Auf dem Sportplatz wird ein neuer Edeka-Markt gebaut.