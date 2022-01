An der Messe Niederrhein in Rheinberg : Bogenschützen bangen um Clubgelände

An der Messe Niederrhein in Rheinberg

Rheinberg Weil auf dem Messegelände ein Gewerbegebiet entstehen soll, müssen sich die Bogenschützen nach über 20 Jahren eine neue Bleibe suchen. Sie weisen darauf hin, dass auch ein großes naturbelassenes Gelände verschwinden könnte.

Die Sorge der Mitglieder ist groß, dass sie ihren Sport in naher Zukunft weder als Leistungs- noch als Freizeit- und Ausgleichsport unter freiem Himmel oder wettergeschützt in der Halle ausführen können. Bislang blieb Suche nach alternativen Grundstücken erfolglos, weiß Präsident Joosten. Neben Anfragen beim Regionalverband Rhein-Ruhr baut der BSC auf die Unterstützung von Bürgermeister Dietmar Heyde, der dem Vorstand in einem Brief bereits seine Hilfe zugesagt habe. Phillips: „Vielleicht findet sich auch in der Umgebung ein privater Wald- oder Forstbesitzer, mit dem wir über eine gemeinsame Nutzung von Flächen verhandeln könnten.“