Spektakulärer Unfall zwischen Rheinberg und Budberg : BMW in zwei Stücke gerissen, Fahrer verletzt sich leicht

Die hintere Hälfte des Unfallwagens landete in einer Wiese an der Rheinberger Straße. Foto: Feuerwehr

Rheinberg Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend am Ortsausgang von Rheinberg ereignet. Ein Auto wurde durch den Aufprall in zwei Hälften gerissen.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend am Ortsausgang von Rheinberg ereignet. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Rheinberger mit seinem BMW auf der Rheinberger Straße (L 155) Richtung Budberg. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor der Fahrer in Höhe der Straßen­einmündung Am Mühlenkolk die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte offenbar gegen vier Bäume und landete auf einer Wiese.

Fast wie ein Wunder erscheint es, dass obwohl der BMW nicht nur im vorderen Bereich in Flammen aufging, sondern bei dem Unfall durch die Wucht des Aufpralls zudem in zwei Stücke gerissen wurde, der Fahrer sich allerdings nur leichte Verletzungen zuzog.