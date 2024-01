Blutspenderehrung in Rheinberg 1184 Mal im Einsatz für die Gesellschaft

Insgesamt spendeten bei diesen Terminen 1184 Frauen und Männer den wertvollen Lebenssaft, darunter waren 95 Erstspender. Bezogen auf die Ortsteile lag Budberg damit weit vorne. Ein Trend, der sich nach Einschätzung von Franz Brucksch auch in diesem Jahr bestätigen könnte: „Bei den ersten Terminen im Jahr 2024 hatten wir in Borth 51 Spenden, in Rheinberg 81 und in Budberg mehr als 100.“