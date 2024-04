Konzert in Rheinberg Bluesharp-Ikone Steve Baker live im To Hoop

Steve Baker & the Live Wires spielen am Samstag, 27. April, 20 Uhr, groovende akustische Songs zwischen Americana, Blues, Funk und Rock im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102. Karten für das Konzert kann man noch bekommen. Sie kosten im Vorverkauf 20 Euro plus Vorverkaufsgebühren, an der Abendkasse 25 Euro. Die Musik des in London geborenen Mundharmonika-Spielers, Sängers und Komponisten Steve Baker ist versiert und stilistisch vielseitig. Was sie alle gemeinsam haben, ist Bakers deutlich hörbare Pop-Sensibilität, die seinen Kompositionen einen ganz eigenen Charakter verleiht, wenig klischeehaft und mit eingängigen Refrains. Die Kombination aus Mundharmonika, Gitarre, Kontrabass, Perkussion und dreistimmigem Gesang ist fesselnd, rhythmisch anspruchsvoll und filigran. Klangliche Fülle wechselt sich mit luftiger Offenheit ab, und der sparsam arrangierte Band-Sound ist von erstaunlicher Dynamik geprägt. Die Lieder strahlen vor Attitude und treffen eine zutiefst persönliche Note, die unsere turbulenten Zeiten widerspiegelt. Dabei kommt Bakers unnachahmliches Harpspiel keineswegs zu kurz. Steve Baker genießt einen internationalen Ruf. Mit seinem 2018 erschienenen Soloalbum „Perfect Getaway“ sowie dessen Nachfolger „The Great Divide“ (2020) legte er erstmals die Rolle des Begleitmusikers ab und zeigte sich als überzeugender Frontmann, der seine spannenden Eigenkompositionen mit viel Herzblut und Können präsentiert.