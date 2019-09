Live-Musik : Freitag Blues-Session, Samstag Blues-Konzert

Foto: Veranstalter Der Gitarrist Michael Dühnfort mit seiner Band The Noise Boys in Aktion.

Im „to hoop“ im Bürgerzentrum Alpsray, Alpsrayer Straße 102, gibt es wieder Live-Musik. Am Freitag, 27. September, 20 Uhr, ist Blues-Session (Eintritt frei). Am Samstag, 28. September, 20.30 Uhr, gastieren Michael Dühnfort & The Noise Boys. Karten gibt es an der Abendkasse. Sie kosten 18 Euro.