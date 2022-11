Kultur in Rheinberg : Blues-Rock und Kabarett im To Hoop

Rheinberg-Alpsray Die junge Blues-Rock-Gitarristin und -Sängerin Ally Venable aus den USA rockt den Club in Alpsray, am Freitag holt Kabarettistin Barbara Rischer ihren Auftritt nach. Für beide Abende gibt es noch Karten.

Blues-Rock am Donnerstag Die US-amerikanische Gitarristin und Sängerin Ally Venable gastiert am Donnerstag, 3. November, ab 20 Uhr, im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße 102. Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 16, an der Abendkasse 20 Euro. Ally Venable stellt ihr Album „Heart Of Fire“ vor. Die Karriere der Gitarristin, die erst Anfang zwanzig ist, bewegt sich so schnell wie ihre Finger. Ihr Gitarrenspiel kann explosionsartig sein, ihre Shows zeichnen sich durch Leidenschaft aus. „Ich freue mich sehr darauf, dieses Jahr nach Europa zurückzukehren und hier zu touren. Ich kann es kaum erwarten, viele alte und neue Fans bei meinen Shows zu sehen“, sagt die Blues-Rock-Musikerin.