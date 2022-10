Konzert in Rheinberg : Blues-Rock-Trio live im To Hoop

Rheinberg Der Sänger und Gitarrist Kris Pohlmann gastiert am Samstag, 15. Oktober, mit seinem Power-Trio im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray. Karten sind noch zu haben.

Genau vor 15 Jahren spielte der damals noch junge Blues-Rock-Musiker Kris Pohlmann (Foto: Veranstalter) seine erste Blue- Session im Club Topos in Leverkusen. An diesem Abend änderte sich für ihn alles. Kurz darauf gründete der Gitarrist und Sänger sein erstes Power-Trio, mit dem er die nächsten 15 Jahre hunderte Konzerte spielte – unter anderem auch als Headliner bei zahlreichen Festivals auf Bühnen in ganz Europa. Seither hat Pohlmann fünf von Kritikern gefeierte Alben veröffentlicht. Seine größten Einflüsse sind Freddie King, Gary Moore, Rory Gallagher und Status Quo. Auf der „XV Tour“ wird Kris Pohlmann von Jonas Bareiter am Bass und Roman Dönicke am Schlagzeug begleitet. Am Samstag, 15. Oktober, gastiert die Band ab 20 Uhr im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 in Rheinberg-Alpsray. Tickets für das Konzert gibt es ab 17,50 Euro.