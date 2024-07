Live-Musik in Rheinberg Julian Sas ist seit 30 Jahren mit Blues-Rock auf Tournee

Ein alter Bekannter kehrt bald zurück in den Schwarzen Adler: Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr, den niederländischen Blues-Rock-Musiker Julian Sas samt Band zu Gast im Saal der Baerler Straße 96 in Vierbaum. Sas ist auf „30th Anniversary Tour 2024“. Bis Oktober ist es noch lang hin, aber die Konzerte von Julian Sas sind in der Regel ruck, zuck ausverkauft. Karten gibt es im Vorverkauf. Sie kosten 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren und es gibt sie über den Ticketverkauf bei Eventim.