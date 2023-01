Konzert in Rheinberg Meister des Blues im To Hoop

Jetzt kommt er mal wieder nach Rheinberg. Nach zahlreichen Auftritten in der Stadthalle und im Schwarzen Adler tritt er am Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr, erstmals im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 auf. Mit neuem Album und exzellentem Songmaterial für die Tour 2023 im Gepäck, kommt Bernard Allison unter der Überschrift „Highs and Lows“. Unterstützt wird er von Eddie Kold featuring Larry Doc Watkins. Eintrittskarten für das Konzert gibt es ab 34 Euro.