Live-Musik in Rheinberg Blues-Meister im Schwarzen Adler

Vierbaum · Die Kulturinitiative Schwarzer Adler präsentiert am Freitag, 19. Mai, ein Blues-Rock-Konzert mit Kai Strauss und The Electric Blues Allstars. Los geht’s an der Baerler Straße 96 um um 20 Uhr.

13.05.2023, 10:32 Uhr

Kai Strauss gastiert im Schwarzen Adler in Vierbaum. Foto: Maik Reishaus

„Schon als Teenager war ich von der Magie eines Buddy Guy, Albert King oder der Vaughan Brothers infiziert“, sagt der Sänger und Gitarrist Kai Strauss. Mit „Night Shift“ hat er jetzt sein siebtes Album veröffentlicht. Es gelingt ihm, die Blueswurzeln mit Elementen seiner eigenen Art von Funk und Soul zu einem aufregenden zeitgenössischen Sound zu verweben. Als Songwriter hat er sich weiterentwickelt. Seine Lieder haben an Dringlichkeit und Aktualität gewonnen und greifen auch mitunter ernstere Themen auf, wie im groovenden „Stand Strong Together“ oder dem als Dreiecksgeschichte getarnten Soul-Blues „Bad Loser“, dessen Inspiration das Ende der US-Trump-Regierung war. Strauss hat die Grammatik der alten Bluesmeister gelernt. Mit eigener Stimme vorgetragen, platziert er seine ausgefeilten Gitarrenlicks energiegeladen. Karten zum Vorverkaufspreis von 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es nur über den Tiketverkauf bei Eventim.

(up)