Konzert in Rheinberg : Blues-Legende Duke Robillard spielt im To Hoop

Rheinberg Der international bekannte Blues-Gitarrist und -Sänger Duke Robillard kommt zusammen mit der Wentus Blues Band nach Rheinberg. Es ist das einzige Deutschland-Konzert der Legende auf seiner Tournee.

Am Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr, treten die Musiker im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 auf. Der US-Amerikaner Duke Robillard, 1948 geboren, erregte erstmals 1967 als Gründer von Roomful of Blues Aufmerksamkeit. 1979 verließ er die Band wieder, um Leadgitarrist für Robert Gordon zu werden. Danach war er kurzzeitig Mitglied der Legendary Blues Band. 1981 gründete er dann die Duke Robillard Band, die sich bald in Duke Robillard & the Pleasure Kings umbenannten. 1990 ersetzte Robillard zusammen mit Doug Bangham Jimmie Vaughan bei den Fabulous Thunderbirds.