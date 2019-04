Rheinberg : Rheinberg blüht auf: Erstes Frühlingsfest in der City

RHEINBERG Längst haben Krokus, Narzisse und Co. den Winter verdrängt, die Natur trägt endlich wieder bunt. Das wird gebührend gefeiert. Unter dem Motto „Rheinberg blüht auf“ findet am Sonntag, 7. April, von 11 bis 18 Uhr, erstmals ein Frühlingsfest statt.

Ein historisches Kinderkarussell ist ebenso dabei wie kulinarische Spezialitäten. Zudem öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr und laden zum Bummel ein. Im Pavillon der Werbegemeinschaft auf dem Markt geht es von 11 bis 17 Uhr kreativ zu. Hier wird’s genauso bunt wie in der Natur, vielleicht nur etwas größer. Denn aus Floristenkrepp können hier Blumen von bis zu 1,30 Meter Höhe und einem Blütendurchmesser von rund 50 Zentimeter gefertigt werden. Auch Kinder können mitbasteln. Selbstverständlich finden sich auf dem Markt nicht nur Kunstblumen, sondern auch „echte“ Exemplare für Haus und Garten. Die Fachleute halten zudem Tipps und Tricks für Hobbygärtner bereit. Magier Marcus Grube ist ab 12 Uhr auf dem Marktplatz zu finden und verzaubert große und kleine Gäste. Ein Magier ist auch Marcel Kuipers – allerdings am Klavier. Etwa alle halbe Stunde lässt er seine Finger über die Tasten gleiten, um für gute Stimmung zu sorgen.

Das Triathlon-Team Rheinberg (TTR) bietet kurze Schnuppertrainings an: Um 11.30 Uhr startet ein Drei- bis Fünfkilometerlauf Richtung Budberg, um 15 Uhr geht’s mit dem Rad 20 Kilometer zum Loheider See. Treffpunkt ist der TTR-Stand an der St.-Peter-Kirche. Sarres-Schockemöhle-Yachting möchte zum Frühlingsfest Lust auf Wassersport machen und geht deshalb ebenfalls auf dem Markt vor Anker. Neben vielen Infos gibt’s mit dem kostenlosen Seemannsknotenworkshop einen Vorgeschmack auf den Segelsport. Auch das Gewerbegebiet Winterswick feiert den Frühling: Mit dabei sind Hagebau Swertz und der Wohnfuchs Gottwald. An der Moerser Straße stellt sich „Pflanzen und Wohnen Passen“ nach der Renovierung vor.