Frühling in Rheinberg Es blüht in der Stadt

(up) Der Frühling kommt und Ostern steht vor der Tür. Überall blühen die Osterglocken und auch die Tulpen sind schon zu sehen. Die Gärtner des Dienstleistungsbetriebs haben an vielen Stellen dafür gesorgt, dass es schön wird vor den Feiertagen. Unter anderem steht auch das gepflanzte Stadtwappen im Wallgraben Richtung Rheinstraße in voller Pracht. In Budberg auf den Mittelinseln der Rheinberger Straße hatte die SPD vor 14 Jahren die Initiative ergriffen und Osterglocken gepflanzt. In diesem Jahr blühen sie dort besonders schön (Foto).