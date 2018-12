Rheinberg : Blue Again spielt im Adler alles, was Soul hat

Drei Bandmitglieder von Blue Again (v.l.): Günter Sanders, Mac Langwald und Hans Hoff. Foto: Enni

RHEINBERG-VIERBAUM (up) Alle guten Songs haben Soul, also Seele, sagt man. Und alle guten Songs haben den Blues. „Wir haben alle diese Songs im Gepäck“, sagen die Musiker der Band Blue Again selbstbewusst.

„Jeder von uns ist ein überzeugter Soul Man und kann stolz von sich behaupten: ,I’m a Man’.“

Blue Again um den Rheinberger Gitarristen Martin Mac Langwald sind allesamt gute Bekannte im Schwarzen Adler (wo sie am 12. Januar ab 19 Uhr zu hören sind), haben dort schon mit Bands wie Old Love, Glam Bam, Do It Again oder Basta das Publikum begeistert. Nun bringen sie Klassiker wie „Sweet Soul Music“ ebenso zum Klingen wie den knackigen Funk der Beatles. „I Feel Good“ ist die Standard-Diagnose der Truppe und „Hold On I’m Coming“ das klare Versprechen, dass sie ihre Instrumente bis zur rockigen „Midnight Hour“ nicht mehr loslassen. „Mustang Sally“, „Keep On Running“ oder „Gimme Some Lovin‘“ – das Repertoire von Blue Again ist nahezu unerschöpflich. Zur Band gehören an diesem Abend der Sänger Hans Hoff, der Gitarrist Martin Mac Langwald, der Bassist Yul Czernik, der Keyboarder Günter Sanders, der Drummer Stefan Lammert und der Saxophonist Achim Rietzler.

Und die weiteren drei Bandmitglieder: Stefan Lammert (v.l.), Achim Rietzler und Yul Czernik. Foto: Enni



