Konzert in Rheinberg Blue Again eröffnen Biergarten am To Hoop mit Live-Musik

Der Biergarten am To Hoop in Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 wird am Samstag, 15. Juni, für die Sommer-Saison eröffnet. Und zwar mit Live-Musik. Die bekannte Band Blue Again spielt Blues, Soul, Rock und alles, was in den sechziger und siebziger Jahren die Menschen auf die Tanzflächen, in die Plattenläden und an die Radiogeräte trieb. Wobei die Band diesmal urlaubsbedingt ausnahmsweise nicht nur in einer leicht veränderten Besetzung antritt, sondern auch das Programm ein wenig umgestellt hat. Diesmal weniger Soul, dafür mehr Hendrix, Clapton, Stones & Co, so lautet die Devise.