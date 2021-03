Ausweise für Anwohner : Rheinberg bleibt bei Parkausweis-Regelung

So sehen die Anwohner-Parkausweise in Rheinberg aus. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Anders als in Moers wird es in Rheinberg keine andere Regelung für Anwohner-Parkausweise geben. Die Stadt Rheinberg hat ihre Vorgaben in der Parkgebührenordnung festgelegt.

Die Stadt Moers hat die Regelung für die Vergabe von Anwohner-Parkausweisen geändert, weil die bisherige gesetzeswidrig war (wir berichteten). Neue Parkausweise werden nun mit einem Fenster versehen, in dem das Kennzeichen des zugehörigen Wagens steht. Künftig kann in Moers auch mehreren Mitgliedern eines Haushalts ein Parkausweis ausgestellt werden.

Für die Stadt Rheinberg treffe das nicht zu, sagt Wilhelm Weihofen, beim städtischen Fachbereich Sicherheit und Ordnung für verkehrliche Dinge zuständig. „Wir haben eine andere Praxis“, so Weihofen. „Bei uns ist die Vergabe von Anwohnerparkausweisen in einer Satzung, der Parkgebührenordnung, festgelegt. Ein Kriterium ist, dass bei uns auf diesen Ausweisen immer ein Kennzeichen angegeben ist.“

In Rheinberg ist die Innenstadt innerhalb der Wälle die einzige Zone, für die Anwohnerparkausweise vergeben werden. Weiterhin werde es nur einen Ausweis pro Haushalt geben, so Weihofen. Und den auch nur dann, wenn der Antragsteller keine Garage oder keinen eigenen Stellplatz am Haus oder Grundstück hat.