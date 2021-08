Am Wochenende in Rheinberg : Blauschaf-Aktion bringt 3000 Euro für „Bewegen hilft“

Am Wochenende in Rheinberg

Die Blauschaf-Aktion am Wochenende, organisiert vom Stadtmarketing Rheinberg mit Partnern, war erfolgreich. Am Hospiz und vor der St.-Peter-Kirche waren die Schafe von Aktionskünstler Rainer Bonk nicht zu übersehen. Zehn Exemplare wurden verlost, zusätzlich ein aus Einzelbildern zusammengesetztes Bild versteigert. Kinder hatten diese Bilder gemalt. Jogi Niehaus, 2. Vorsitzender des Hospiz-Fördervereins, ersteigerte das Bild für 70 Euro. Hospiz-Leiterin Mirjam Klaas freute sich über drei gespendete Schafe für den Hospiz-Garten. Insgesamt kamen rund 3000 Euro zusammen, die an die Initiative „Bewegen hilft“ gehen und teils an das Hospiz zurückfließen, wie Norbert Nienhaus (Stadtmarketing) sagte. Von 60 Blumenkränzen verkaufte das Stadtmarketing-Team 50 und holte so einen Teil seiner Unkosten wieder rein. Bericht Seite D2