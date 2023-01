Aktionskünstler Rainer Bonk aus Rheinberg Der Blauschäfer hat geheiratet

Die aus Gießharz gefertigten Schafe in Yves-Klein-Blau haben den Aktionskünstler aus Vierbaum, der stets eine rote Baskenmütze trägt, bekannt gemacht. Nun hat er eine Verbündete: Seine Susanne kennt er schon seit Jahrzehnten. „Wir waren vor rund 25 Jahren schon mal ein Paar“, erzählt die 60-Jährige, die in Orsoy aufgewachsen ist und dort ebenso wie in Vierbaum lange gelebt hat. Viele Jahre war sie damals aktiv in der Kulturinitiative Schwarzer Adler in Vierbaum. Bis vor 23 Jahren, da habe sie sich entschieden, auf die Nordseeinsel Föhr zu ziehen, wo sie nach wie vor lebt und auch wohnen bleiben will. In Wyk auf Föhr hat Susanne Bonk lange ein Geschäft geführt. Auch Rainer Bonk bleibt da wohnen, wo er sich zu Hause fühlt und will sein Haus am Lohmühler Weg behalten, die beiden werden eine Fernbeziehung führen und sich bei jeder Gelegenheit besuchen.