Aktionstag in Rheinberg So kommt man an die Blauen Berliner zum Angelman-Tag

Rheinberg · Zum vierten Mal hat Carsten Kämmerer Aktionen zum Angelman-Tag am 15. Februar geplant. In der Bäckerei Löhle an der Rheinstraße gibt es Berliner Ballen in der Angelman-Farbe Blau, die man am Mittwoch noch vorbestellen kann. Auch der Einzelhandel und Solvay beteiligen sich.

14.02.2024 , 16:29 Uhr

Bäcker Ulrich Löhle (l.) und Initiator Carsten Kämmerer mit den Angelman-Ballen. Foto: Uwe Plien Foto: Uwe Plien

Schon mal was vom Angelman-Berliner gehört? Wohl kaum, denn den gab es bisher nicht. Er ist mit blauem Zuckerguss überzogen und es gibt diese blauen Ballen nur am Donnerstag und nur in der Bäckerei Löhle an der Rheinstraße zu kaufen. Ulrich und Uschi Löhle verkaufen die Ballen für einen Euro pro Stück, die kompletten Einnahmen werden gespendet. Am Mittwoch kann man diese leckeren Teilchen noch bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 02843 2174 vorbestellen, Ausgedacht hat sich den Angelman-Berliner Carsten Kämmerer. Nicht, weil er Schalke-Fan ist, sondern weil er und seine Frau Petra eine elfjährige Tochrer namens Lea haben, die das Angelman-Syndrom hat. Das ist ein Gendefekt, der zu geistigen und körperlichen Behinderungen führt. Die Ursache dafür liegt im 15. Chromosom der Mutter. „Lea hat eine normale Lebenserwartung, ist aber auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes“, sagt Kämmerer. Therapiezentren gibt es inzwischen in München und Aachen. Schirmherr des Angelman-Vereins ist der bekannte deutsche Schauspieler Jürgen Vogel. So sehen die Angelman-Berliner aus. Foto: Uwe Plien Carsten Kämmerer hat zum vierten Mal für den Angelman-Tag Aktionen vorbereitet. So wird das Chemie-Unternehmen Solvay wieder seinen Schornstein in der Angelman-Farbe Blau anleuchten. Und Christian Glanz sorgt dafür, dass rund 15 Geschäfte in der Rheinberger Innenstadt blau angestrahlt werden. Carsten Kämmerer steht am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr mit einem Info-Stand in der Fußgängerzone. Besonders freut sich Carsten Kämmerer, dass die Bäckerei Löhle die Aktion unterstützt. Ulrich und Uschi Löhle verkaufen üblicherweise ganz normale Berliner, mit Puderzucker oben drauf und Marmelade innen drin. Zu Karneval gibt es sie auch mit Eierlikör. „Ich habe einfach gefragt, ob es möglich wäre, blaue Berliner anzubieten und dachte so an 30 bis 50 Stück“, sagt der Ossenberger. „Die beiden waren sofort bereit mitzumachen, das ist toll.“ Am Mittwoch lagen schon mehr als 300 Vorbestellungen vor. Ulrich Löhle: „Ich habe jetzt 500 Stück da. Das sollte reichen. Wir unterstützen das gerne. Und unsere viereinhalbjährige Enkeltochter Ida hat extra eine Spendendose gebastelt, die bei uns in der Bäckerei steht. Die Einnahmen werden komplett dem Angelman-Verein überwiesen. Spendenkonto Angelman e.V. IBAN DE03 3055 0000 0093 462885. Eine Fördermitgliedschaft für 15 Euro pro Jahr hilft dem Verein. Dafür erhält man den halbjährlich erscheinenden Info-Brief.

