Konzert am Stadthaus Rheinberg : Blasmusik an Heiligabend

Am 24. Dezember spielt das Blasorchester Lohmühle Weihnachtslieder in passendem Outfit. Foto: BL

Rheinberg Das Lohmühler Orchester spielt unter der Leitung von Udo Henning am Stadthaus.

Das Blasorchester Lohmühle sorgt an Heiligabend für eine heimelige Atmosphäre in der Innenstadt. Unter der Leitung von Udo Henning spielen die Musiker am Dienstag, 24. Dezember, ab 15.45 Uhr unter dem Glasdach am Stadthaus in Rheinberg.